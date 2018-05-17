Європейський підхід до лікування дітей. Коли ж в Україні?

Всі батьки бажають тільки найкращого для своєї дитини. Турбота про здоров'я малюка – одна з головних складових його благополуччя.

На жаль, існуюча в нашій країні медична система – повна міфів, застарілих методик і неактуальних даних – не відповідає тому рівню, на якому вона повинна бути.

Європейська педіатрія сьогодні укладає в собі всі кращі напрацювання світової науки. Вона спрямована на зміцнення дитячого здоров'я і формування міцного імунітету.

Ця медицина ближче до природних процесів. Тамтешні мами та тати знають, що наш організм – це дуже складний розумний механізм, і багато принципів самолікування закладені в ньому із самого початку. Коли він стикається з нескладними проблемами, то йому просто потрібен час, щоб впоратися з усім самому. І найкраще, що ми можемо зробити – це не заважати. Завдяки цьому у малюка формується міцна імунна система і опірність до багатьох захворювань.

Ставлення до здоров'я дітей в Європі відрізняється від загальноприйнятого нашого. Ось вам приклад: дитина підхопила застуду – звичайна, хоча і неприємна ситуація. Що зробить українська мама? Вона ізолює його – ніякої школи і садочка, побіжить в аптеку, щоб купити кілька розрекламованих по ТБ ліків, і ще, щоб вилікувати дитину напевно, додасть до процедур банки і/або гірчичники і посадить вдихати пару над гарячою картоплею.

А що зробить європейська мама? Нічого. Чи не тому, що не турбується, а тому що знає – це природний процес і організм повинен навчитися справлятися з дрібними неполадками сам.

З огляду на те, що саме в дитячому віці закладаються основи адекватного ставлення до свого здоров'я, в нашій реальності малюк виростає, будучи впевненим, що навіть банальний нежить – це серйозно і його необхідно ретельно лікувати. Це формування хворобливого дорослого, який буде постійно шукати у себе будь-які нездужання. І це згубний процес створення хворого покоління.

В Україні досвід європейських лікарів успішно переймають і вдосконалюють фахівці МС "Добробут". Об'єднуючи власний досвід і досягнення медицини закордонних країн, ґрунтуючись на принципах доказової медицини і власних дослідженнях, педіатри МС "Добробут" створили абсолютно нове поняття – "дитинологія". Як принципово інший підхід і до самої педіатрії, і до здоров'я дітей.

Дитинолог – це педіатр XXI століття. Він дивиться на дитину як на початково здорову, і точно знає, коли її організм впорається з проблемою сам, а коли їй потрібно трошки допомогти. А ще відповідно до рекомендацій психологів, все, що може травмувати малюка, має по максимуму виключатися з лікування. Дитина повинна залишатися дитиною. А всі дорослі процедури, уколи, що лякають, лікарняні палати (коли і госпіталізувати і не потрібно зовсім!) повинні пройти повз неї.

Діти – рухливі, веселі, енергійні. Вони навіть не знають, що у них щось не так, поки строгий лікар-педіатр не вкаже на це і випише довгий рецепт, а мама вкладе в постіль і вкриє ковдрою.

Дитинологія – це сучасний підхід до медицини і до дитячого здоров'я. У нашій країні вона і є прикладом впровадження цього самого прогресивного європейського досвіду. І дуже добре, що наша медична наука рухається в правильному напрямку і в ногу з сучасними світовими стандартами.

Будьте здорові!

Мережа медичних клінік "Добробут".