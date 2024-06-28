Європейську дипломатію очолить головна противниця Путіна, чию родину репресували за СРСР

ЄС невдовзі призначить на місце Борреля нового верховного представника із закордонних справ та політики безпеки. Цю посаду отримає 47-річна глава уряду Естонії Кая Каллас.

Видання зазначає, що Каллас виступає за жорстку позицію проти Путіна і є однією із найбільших прихильниць України. Зокрема вона виступила з ідеєю створення Європейського оборонного фонду для зміцнення європейської збройової промисловості.

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Родина Каллас також постраждала від Росії

Каллас як ніхто інший знає, що таке Росія. В часи Другої світової війни радянська влада депортувала її маму, бабусю та прабабусю до Сибіру у вагоні для транспортування худоби.

Родина повернулася до Естонії через багато років. Саме тому журналісти називають Каллас "заклятою противницею Путіна" та "залізною леді".

Кремль називає Каллас русофобкою

Після того, як її затвердили на посаду Борреля, прессекретар Путіна Пєсков заявив, що перспективи відносин між Москвою і Брюсселем погані.

Він також сказав, що Каллас "не демонструвала досі дипломатичних нахилів і добре відома в нас своїми абсолютно непримиренними та подекуди навіть оскаженіло русофобськими заявами".

Раніше у Росії Каллас оголосили в розшук через те, що вона наказала знести пам’ятники радянським солдатам.