Європі не потрібен "Північний потік-2", – віцепрезидент Єврокомісії

Енергопостачання Європи не потребує "Північного потоку-2". Однак газопровід будують, і Росія буде змушена дотримуватися правил Євросоюзу.
Джерело:Tagesspiegel
Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс наголосив: завжди мовилося, що проєкт не потрібен.
Актуально ЄС повинен використати "Північний потік-2" як важіль впливу на Росію, – євродепутат
Нам не потрібен "Північний потік-2". Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але "Північний потік-2" існує,
– наголосив Тіммерманс.
Водночас комісія ЄС має забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Без сумніву, Росії це не подобається. Однак вона має дотримуватися правил.
"Північний потік-2": останні новини
- Україна вже розробила декілька сценаріїв на випадок, якщо "Північний потік-2" таки запустять. Керівництво газотранспортних систем України переконане: їхні послуги не втратять актуальності за будь-яких обставин.
- Тим часом у США дуже невдоволені, що робота над газопроводом досі триває. Сенатори закликали президента Джо Байдена ввести нові санкції проти проєкту.
- Росія раніше планувала завершити будівництво до квітня 2021 року. Однак станом на березень запуск проєкту анонсували на вересень.