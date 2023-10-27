Росія працює по трьох точках на світовій арені: у чому полягає підступ Кремля на чолі з Путіним
Москва перейшла в атаку за трьома політичними фронтами. Мовиться про роботу в Європі, США та на Близькому Сході.
Про це 24 Каналу зазначив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Це три точки і за деякими аспектами країна-агресорка має успіх.
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Робота Росії
Зокрема, у Європі Москва будує своєрідний опозиційний блок, який блокуватиме допомогу нашій країні, рух у напрямку ЄС і європейську солідарність загалом. До нього увійшли Угорщина та Словаччина і, можливо, частково може приєднатися Польща. Руслан Осипенко підкреслив, що це за умови, "якщо не буде спільної мови з Європейською комісією в окремих питаннях".
"Я думаю, що там з Польщею краще підуть справи і вирішать питання. А от з першими двома державами складніше. Вони працюватимуть як фронда, яка виконує завдання Москви у Європі", – пояснив він.
Руслан Осипенко про роботу Росії на міжнародній політичній арені: дивитись відео
У напрямок США росіяни теж вкладаються. І тут мовиться про підтримку Дональда Трампа.
Путін тягне війну, щоб Трамп прийшов до влади. Вони вкладатимуться в інформаційній та інших сферах. Через посередників допомагатимуть. Тобто задіють усі ресурси, щоб Трамп прийшов до влади,
– пояснив Осипенко.
А от російська стратегія на Близькому Сході передбачає втягнення Ізраїлю у роботу. Для цього пропагандисти використовують традиційні для себе методи ІПСО.
"США начебто втручається у стратегію Ізраїлю. Ізраїль хоче зайти в Сектор Гази і зламати ХАМАС, а США не дають цього зробити – це ж ІПСО. Воно (запущене – 24 Канал) для того, щоб підірвати солідарність між цими двома країнами, продемонструвати відсутність єдності. Це все робота російських спецслужб", – пояснив політолог-міжнародник.
Тобто основна мета Росії на цьому напрямку – втягнути США в протистояння з арабськими країнами. На що американці діють винятково дипломатичними методами.
Політика Росії: останні новини
- У Путіна залишилися одиниці союзників. Серед таких – прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Він давно демонструє свою прихильність Кремлю, а тепер заявив, що прагне розширювати бізнес відносини з Росією. І таким чином стати безпосереднім спонсором війни.
- Росія і Китай наклали вето на резолюцію щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС. Відповідне голосування відбулося 25 жовтня у Раді Безпеки ООН.
- Тим часом Путін не припиняє своїх ядерних погроз. Днями у Росії заявили про проведення тренування із завдання масованого ядерного удару "у відповідь".