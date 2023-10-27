Росія працює по трьох точках на світовій арені: у чому полягає підступ Кремля на чолі з Путіним

Москва перейшла в атаку за трьома політичними фронтами. Мовиться про роботу в Європі, США та на Близькому Сході.

Про це 24 Каналу зазначив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Це три точки і за деякими аспектами країна-агресорка має успіх.

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Робота Росії

Зокрема, у Європі Москва будує своєрідний опозиційний блок, який блокуватиме допомогу нашій країні, рух у напрямку ЄС і європейську солідарність загалом. До нього увійшли Угорщина та Словаччина і, можливо, частково може приєднатися Польща. Руслан Осипенко підкреслив, що це за умови, "якщо не буде спільної мови з Європейською комісією в окремих питаннях".

"Я думаю, що там з Польщею краще підуть справи і вирішать питання. А от з першими двома державами складніше. Вони працюватимуть як фронда, яка виконує завдання Москви у Європі", – пояснив він.

Руслан Осипенко про роботу Росії на міжнародній політичній арені: дивитись відео

У напрямок США росіяни теж вкладаються. І тут мовиться про підтримку Дональда Трампа.

Путін тягне війну, щоб Трамп прийшов до влади. Вони вкладатимуться в інформаційній та інших сферах. Через посередників допомагатимуть. Тобто задіють усі ресурси, щоб Трамп прийшов до влади,

– пояснив Осипенко.

А от російська стратегія на Близькому Сході передбачає втягнення Ізраїлю у роботу. Для цього пропагандисти використовують традиційні для себе методи ІПСО.

"США начебто втручається у стратегію Ізраїлю. Ізраїль хоче зайти в Сектор Гази і зламати ХАМАС, а США не дають цього зробити – це ж ІПСО. Воно (запущене – 24 Канал) для того, щоб підірвати солідарність між цими двома країнами, продемонструвати відсутність єдності. Це все робота російських спецслужб", – пояснив політолог-міжнародник.

Тобто основна мета Росії на цьому напрямку – втягнути США в протистояння з арабськими країнами. На що американці діють винятково дипломатичними методами.

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