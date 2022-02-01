Європу відвідає глава кіберслужби США: говоритимуть про захист України від атак хакерів, – CNN

Цього тижня до Європи збирається заступниця радника нацбезпеки з кібертехнологій США Енн Нойбергер. Разом із європейськими колегами вона планує обговорити, як підтримати Україну в разі кібератак Росії

Американська політикиня відвідає Брюссель та Варшаву. Також має намір зустрітися з представниками НАТО та ЄС.

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Що обговорять західні чиновники

На порядку денному мають бути шляхи підвищення стійкості країни і Альянсу в кіберпросторі. Мовиться про стримування, зрив і реагування на подальшу агресію Росії проти України, сусідніх держав і США.

Обговорять і те, як будуть координувати зусилля і підтримувати Україну та один одного у разі кібератак з боку Росії.

Чиновники США запевняють: візит глави кіберслужби підкреслює, що американські посадовці розглядають кіберпростір як потенційний фронт у будь-якому подальшому вторгненні в Україну з боку Росії. У США нібито бояться, що кібератаки можуть бути і проти них та Європи.

Масштабна кібератака на Україну в 2022 році

У ніч проти 14 січня хакери зламали офіційні сайти українських міністерств та держслужб. Замість звичного контенту там було повідомлення з погрозами.

14 січня пресслужба Дії оприлюднила перші результати розслідування. Ймовірно відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що масштабна кібератака на українські урядові сайти походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.

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Енн Нойбергер також зустрінеться під час візиту з представниками країн Балтії, Франції, Німеччини.