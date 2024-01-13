Орбан грає проти всієї Європи: чи довго ЄС йтиме на поступки Угорщині

За інформацією Financial Times, Євросоюз готовий піти на поступки Угорщині задля того, щоб розблокувати рішення про 50-мільярдну допомогу Україні. Такий підхід про вирішення проблеми може свідчити про недостатню рішучість Брюсселя та відсутність лідерства.

Такою думкою із 24 Каналом поділився головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він зазначив, що у своїй політиці щодо Угорщини ЄС не враховує стратегічні інтереси Європи.

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Як ЄС вирішити проблему Орбана

Перипетії з "вимогами Угорщини" щодо допомоги Україні показують, що Будапешту досить часто вдається змушувати ЄС танцювати під свою дудку. І для того, щоб цьому запобігти, Брюссель мусить діяти більш жорстко.

"Європейські політики не готові визнати, що чинна влада Угорщини грає проти Європи. Якщо не зайняти жорстку позицію щодо неї, вона буде постійно погрожувати своїм "вето". Хоча частина третя статті сьомої Угоди про створення ЄС чітко каже, що країна може бути позбавлена голосу (в Європейській Раді – 24 Канал). І в Європарламенті вже кажуть про те, щоб використати цю статтю", – наголосив Ус.

Не може бути так, щоб один із членів ЄС постійно виступав проти спільної позиції усього блоку. І хоча поки що не всі політики Євросоюзу готові до такого рішення, не можна виключати, що до кінця 2024 року Орбану чітко не дадуть зрозуміти, що це правило обов'язково буде використане проти нього.

Водночас окрім позбавлення Угорщини права голосу, ЄС також може переглянути фінансування Будапешту зі свого бюджету. Уряд Орбана виконує дуже багато своїх популістичних обіцянок саме завдяки "євросоюзівським" коштам.

"Угорщині потрібно дати чіткий сигнал про те, що поки у ній присутні політичні сили, які підривають єдність Європейського союзу, Будапешт не матиме можливості отримувати фінансування з європейського бюджету в повному обсязі. Не виключаю, що в такому випадку угорці самі захочуть змінити уряд Орбана, тому що зрозуміють, що європейське майбутнє для них важливіше", – припустив Ус.

Як поводить себе Угорщина в ЄС