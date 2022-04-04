Євросоюз найближчим часом обговорить посилення санкцій проти Росії
4 квітня 2022 , 05:53Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
Європейський Союз готується посилити санкції проти Росії. Запровадження п'ятого пакету обмежень обговорюватимуть 6 березня.
Зобов'язання про більш суворі каральні заходи щодо РФ рушило за рішучим засудженням Заходу звірств, які вчиняли путінські загарбники проти українських мирних жителів у Бучі, Ірпені, Ворзелі та Гостомелі.
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Майбутні санкції, запропоновані деякими державами-членами Євросоюзу, передбачають:
- більше індивідуальних обмежень;
- заборона на використання російськими судами портів ЄС;
- додаткові експортні обмеження й ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ).
Існуючі заходи Європейського Союзу включають:
- заборона сімом російським банкам на доступ до глобальної платіжної мережі SWIFT;
- блокування експорту ключових технологій до Росії, зокрема для оборонного, енергетичного, телекомунікаційного та авіаційного секторів,
- заборона російським авіакомпаніям на польоти у своєму повітряному просторі,
- заморожування активів сотень російських олігархів і чиновників, включаючи Путіна.
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