Євросоюз не визнає російські "вибори" в окупованому Криму

Росія залучила до виборів Держдуми мешканців окупованих Криму та Донецької й Луганської областей. Європейський Союз не визнає ці так звані "голосування".

До того ж Брюссель не збирається визнавати і незаконну окупацію Росією півострова. Про це мовиться у заяві Високого представника від імені ЄС щодо виборів до Держдуми, а також регіональних та місцевих виборів.

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ЄС заявив, що не визнає російські вибори в окупованому Криму

Євросоюз не визнає і не визнавати незаконну анексію Криму та міста Севастополь. Тому також не визнає так звані вибори, які відбулися на окупованому півострові.

У заяві також зазначено, що рішення залучити до участі на виборах Держдуми жителів окупованих Донецької й Луганської областей суперечить духу та цілям мінських домовленостей.

ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України,

– вказано в офіційному повідомленні.

Крім цього, Європейський Союз шкодує, що рішення Росії суттєво обмежити розмір і формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами перешкодило її розгортанню. Адже незалежні і надійні джерела повідомляли про серйозні порушення під час голосування.

Зокрема в Росії напередодні виборів посилилося переслідування:

опозиційних політиків;

організацій громадянського суспільства;

незалежних медіа й журналістів.

Це призвело до обмеження вибору для російських виборців, а також обмежило їхні можливості отримання повної і точної інформації про кандидатів.

Вибори в Держдуму Росії: головне

У Росії з 17 до 19 вересня обирали депутатів до Держдуми. Очікувано, з великою перевагою перемогла провладна партія "Єдина Росія".

На окупованих територіях Донецької й Луганської областей було відкрито майже 400 пунктів для голосування. До того ж мешканці ОРДЛО з російськими паспортами могли проголосувати в онлайні.

Кремль також відкрив дільниці для голосування і в окупованому Криму. Зокрема в школах навіть скасували уроки 17 вересня.

Служба безпеки України вже розпочала кримінальне провадження проти Росії через вибори на окупованому півострові.

Низка країн відмовилася визнавати результати російських парламентських виборів на окупованих територіях України. Підтримку нашій державі висловили Сполучені Штати, Туреччина, Велика Британія, Польща, Румунія, Франція.