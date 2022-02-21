Євросоюз розгорне в Україні дорадчу військову місію, – Кулеба
Джерело:"Європейська правда"
Україна та Європейський Союз домовилися про розгортання дорадчої військової місії в нашій країні. У цьому питанні сторони схвалили принципове рішення.
Кулеба розповів про збільшення присутності ЄС
Коли саме розгорнуть місію наразі невідомо. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після засідання Ради ЄС у Брюсселі.
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Ми домовилися, що ЄС розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципове рішення ухвалене. Це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності ЄС в Україні, про початок такого співробітництва саме у військовій сфері,
– наголосив політик.
Він підкреслив, що місія буде дорадчо-тренувальною, тобто про жодні бойові підрозділи мова не йде.
"Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення", – додав міністр.
Зауважимо, наразі в Україні є 2 цивільні місії Європейського Союзу. Найбільша з них – Консультативна місія ЄС. У ній працюють 300 осіб у Києві та 4 інших містах України. Їхнє завдання – реформувати сектор цивільної безпеки.
Що цьому передувало
- Про плани створення військової місії ЄС в Україні вперше повідомили німецькі ЗМІ у жовтні 2021 року. На створенні такої місії нібито наполягали Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Польща та Румунія.
- Згодом тодішній міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна веде активну роботу, щоб така місія запрацювала до кінця 2021 року.
- До складу місії мають увійти 30 постійних представників від ЄС.
- Очікується, що завдяки активній участі європейських колег у Збройних силах України створять багаторівневу систему військової освіти та введуть якісне дистанційне навчання.