Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії

Європейський союз знову продовжив економічні санкцій проти Росії через агресію у бік України. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 липня 2022 року.

Відповідну заяву опублікували на сайті Ради Європейського союзу 13 січня. У ній пояснили, що антиросійські санкції продовжили на 6 місяців.

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Москва не виконує домовленостей

В ЄС уточнили, що мовиться про санкції, запроваджені щодо окремих секторів економіки Росії. Рішення ухвалили після аналізу оцінки виконання державою-агресоркою мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Раді наголосили, що воно мало відбутися ще до 31 грудня 2015 року.

Зважаючи на те, що Росія не повністю виконала ці домовленості, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити дію економічних санкцій проти неї,

– пояснили у повідомленні.

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