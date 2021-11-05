Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн, – ЗМІ

Україну виключили з переліку країн, для яких рекомендовано зняти обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС. Відповідне рішення ухвалили посли Євросоюзу.

Офіційно про це планують оголосити вже наступного тижня, після 8 листопада. Такою інформацією, посилаючись на власні джерела, поділився кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк.

Раніше ЄС назвав 7 небезпечних країн для подорожей у листопаді: хто увійшов до переліку

Про ймовірність виключення України із "зеленого списку ЄС" журналіст повідомляв ще 18 жовтня. Все – через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19. Втім, тоді цього так і не сталося. Тоді ж про це застерігав й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що це означає для українців

У МЗС раніше пояснили, що виключення країни із "зеленого списку" ЄС не означає скасування безвізового режиму й не передбачає тотального закриття кордонів.

У коментарях до свого допису у твітері журналіст уточнив, що теоретично люди, які вакцинувалися препаратами, схваленими у ЄС, матимуть можливість подорожувати. Втім, це вже залежатиме від рішень окремих країн-членів ЄС. Адже за це відповідають їхні міністерства охорони здоров'я.

"Зелений список" ЄС: що це

В Євросоюзі уважно стежать за ситуацією з коронавірусом у світі. Країни, де є позитивна динаміка та відсутні спалахи хвороби, вносять у спеціальний список. Його оновлюють кожних 14 днів.

ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з країн, які потрапили до відповідного переліку. Якщо країна вибуває з нього, громадянам цих держав радять заборонити в'їзд.

Новина доповнюється…