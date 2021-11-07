Євросоюз вимагає від Великої Британії поступок щодо Північної Ірландії після Brexit

Європейський Союз і Велика Британія продовжують обговорювати розбіжності стосовно торгівлі через Ірландське море й так званого протоколу Північної Ірландії після Brexit.

Однак перемовини, які тривають протягом останніх трьох тижнів, не мають результатів.

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У такий же глухий кут зайшла й зустріч віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича та британського міністра щодо Brexit Девіда Фроста, яка відбулася 5 листопада.

Марош Шефчович сказав, що Велика Британія не йде на поступки, і наполягав на тому, що ЄС вже доклав значних зусиль для досягнення спільної позиції, висунувши у жовтні всеосяжний та безпрецедентний пакет пропозицій.

Віцепрезидент Єврокомісії попередив, якщо Британія застосує 16 статтю і так призупинить дію протоколу або його частин, то такий крок "матиме серйозні наслідки" для Північної Ірландії та для відносин між ЄС та британською країною.

Британія хоче переписати протокол

Наприкінці липня Велика Британія заявила, що протокол Brexit стосовно Північної Ірландії від початку помилковий і що вона хоче його істотно переписати.

Своєю чергою в Європейському Союзі сказали, що не погодяться на його перегляд.

Що відомо про протокол Північної Ірландії Протокол для Північної Ірландії є частиною угоди про Brexit. Документ дозволить уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, зберігаючи Північну Ірландію на єдиному ринку товарів ЄС.



Профспілки стверджують, що він створює торговельний кордон між Британією і Північною Ірландією. Кажуть, що це підриває конституційне положення Північної Ірландії як частини Британії.

Переговори щодо протоколу продовжать наступного тижня. Очікується, що Фрост та Шефчович знову зустрінуться 12 листопада у Лондоні.