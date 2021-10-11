Євросоюз включить ще 8 осіб у санкційний список за агресію Росії проти України

Європейський Союз включить до санкційного списку 8 осіб, які своїми діями підривали територіальну цілісність України. Тепер у переліку буде 185 людей і 48 організацій.

Імена оприлюднять в офіційному журналі ЄС протягом 11 жовтня. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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ЄС щойно погодився додати ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України у свій список санкцій,

– зазначив журналіст.

За словами представника ЗМІ, до переліку включили тих людей, які

"працюють у судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму".

ЄС продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз 8 вересня погодив продовження санкцій проти росіян

та російських компаній. Обмеження діятимуть до 15 березня 2022 року.

Чинні санкції передбачають:

Заборону на поїздки в ЄС;

Заморожування активів;

Заборона на надання коштів чи інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій, які є під санкціями.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії Обмеження запровадили у березні 2014 року. Відтоді їх продовжували кожних пів року. Є й інші санкції ЄС введені через політику Москви.



Так, санкції проти російської економіки діють до 31 січня 2022 року. Обмеження через окупацію Криму та Севастополя – до 23 червня 2022 року.

Текст публікації Рікарда Йозвяка:

ЄС щойно погодився додати ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України у свій список санкцій. Всі вони в основному працюють у судовому секторі Криму. Імена в офіційному журналі ЄС з'являться пізніше сьогодні. Тепер у списку буде 185 осіб + 48 організацій.