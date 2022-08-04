Це злочин або помилка, – Зеленський про затримку фінансової допомоги України від ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, що зараз у Євросоюзі загальмували 8 мільярдів євро макродопомоги для України.

Під час вечірнього звернення глава держави наголосив, що не можна робити заручниками чиєїсь нерішучості або бюрократизму пенсіонерів, переселенців та вчителів, які залежать від бюджетних виплат. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Рішення Ставки слід виконувати на сто відсотків: звернення Зеленського за підсумками 4 серпня

Президент натякнув, що надходження гальмує одна країна

Володимир Зеленський розповів, що схвалення цієї допомоги гальмують деякі європейські лідери.

8 мільярдів євро для України наразі загальмовані й така штучна затримка макрофінансової допомоги для нашої держави – це або злочин, або помилка.І складно сказати, що з цього гірше у таких умовах повномасштабної війни,

– зауважив президент.

При цьому він не назвав країну, яка гальмує допомогу, але президент вірить. що невдовзі ситуація виправиться.

Яка європейська країна зараз гальмує це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і що її буде виправлено,

– сказав Зеленський.

В Україні вперше придбали гелікоптер за гроші, зібрані через UNITED24

В рамках ініціативи UNITED24 Україна придбала перший рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1. Його вартість складає 23,4 мільйона гривень. Він необхідний на фронті, адже допомагатиме в евакуації важкопоранених.

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