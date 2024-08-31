В ЄС немає розбіжностей щодо підтримки України, лише одна країна проти – прем'єрка Данії

Європейський союз фактично єдиний у позиції щодо підтримки України. Втім, за словами глави уряду Данії Метте Фредеріксен, але є одна країна, яка проти.

Фредеріксен наполягає, що Україна має перемогти у війні. Про це вона заявила кілька разів, адже йдеться про перемогу не лише України.

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Яке в ЄС бачення підтримки України у війні

Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми,

– наголосила прем'єр-міністр Данії.

Вона також додала, що в Євросоюзі майже одностайна позиція щодо підтримки України у війні проти Росії.

"Європа ніколи не була настільки об’єднаною, як зараз… У нас часом бувають внутрішні дискусії. Але йдеться не про те, що 12 (країн – 24 Канал) за один варіант, 15 – за інший. Ні, йдеться про 26 проти одного. Тобто одна країна проти всієї Європи", – зазначила Фредеріксен.

Втім, вона не називала країну, яка йде на перекір усьому Євросоюзу. Можна припустити, що мова йде про Угорщину.

Вона також заявила, що ті країни, які не підтримують Україну належним чином, їм варто усвідомити усю небезпеку ситуації.

До слова, Фредеріксен також заявила, що була готова передати Україні F-16 ще від початку великої війни. Втім, довгий час цього не давали зробити численні дискусії.