У ЄС відповіли, чи продовжать тимчасовий захист для українських біженців
Європейська рада з внутрішніх питань та юстиції 27 вересня розгляне, чи продовжувати тимчасовий захист для українців після 2025 року. У ЄС ще не вирішили, що робити після того, як дія директиви завершиться.
Європейська рада з внутрішніх питань та юстиції продовжить тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі з посиланням на високопосадовця ЄС.
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Міністри підтримають пропозицію Єврокомісії
Європейський дипломат зазначив, що міністри підтримають пропозицію Єврокомісії продовжити тимчасовий захист. Втім, в ЄС ще не вирішили, що робити після того, як дія директиви завершиться.
Далі нам справді доведеться подумати про це, але до 2025 року ще багато часу. Існує багато можливостей, окрім цього. Але завтра центральною темою буде продовження захисту,
– сказав високопосадовець ЄС.
Раніше відразу кілька членів ЄС висловили плани продовжити тимчасовий захист для біженців з України. Так, Португалія планує продовжити захист українських біженців на пів року.
Водночас у Греції українці користуватимуться тимчасовим захистом до 4 березня 2024 року. Також уряд Чехії ухвалив продовження тимчасового захисту українських біженців до березня 2025 року.
Польща може припинити надавати допомогу українським біженцям
- В уряді Польщі заявили, що країна, швидше за все, скоротить фінансову підтримку мільйонам українських біженців, яких вона приймає.
- Зокрема, речник польського уряду Пьотр Мюллер 18 вересня заявив, що підтримка біженців, яка включає скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, лікування та сімейні виплати, не буде продовжена у 2024 році.
- За словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Варшава витратила близько 550 мільйонів доларів, на допомогу українським родинам, які втекли до Польщі.
- Відповідні заяви в Польщі почали лунати на тлі суперечок з Україною щодо експорту українського зерна через польську територією.