Їдьте додому, – тисячі херсонців вийшли на мітинг проти окупантів

Тисячі херсонців вийшли на мітинг з українськими прапорами проти окупантів. Люди на площі вигукують, що Херсон – це Україна, а також кричать ворогу, щоб ішов додому.

Відповідні кадри оприлюднив депутат у Суворовської районної ради у місті Херсоні Євген Холодар. На протест люди вийшли вранці 5 березня.

Важливо У Херсоні люди вийшли на центральну площу на мітинг проти окупантів

Херсонці закликають окупантів забиратись додому

За даними Антона Геращенка, понад дві тисячі людей вийшли на протест у Херсоні. Суспільне писало, що вранці люди продовжували прибувати на площу.

Згодом окупанти відкрили вогонь у повітря, проте це не налякало людей. Вони залишились на площі та вигукували:

"Іди додому";

"Окупанти";

"Окупанти, їдьте додому";

"Фашисти";

"Хлопці, їдьте додому".

Люди на площі в Херсоні вигукували, щоб окупанти рухались додому: відео



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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