Зеленський прибув на Донбас і відреагував на смерть українського захисника

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель українського військового Дениса Юшка. Глава держави 8 квітня прибув на місце ескалації на Донбасі.

Зеленський прибув на Донбас

Президент наголосив, що Україна потребує миру, тому зробить все для цього.

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Як Верховний головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи Донбасу. Виїзд до місць ескалації, до загиблого 23-річного солдата, якого розстріляли минулої ночі,

– сказав глава держави.

В Офісі Президента зазначили, що Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушують режим тиші. Він планує поспілкуватися з військовими, аби підтримати бойовий дух захисників.

Зауважимо, наразі невідомо, які саме точки на передовій відвідає політик.

Що відомо про загиблого військового

Денис Юшко отримав вогнепальне кульове поранення голови 8 квітня.

Він був матросом 36 окремої бригади морської піхоти. Проходив службу за контрактом з 2019 року.

Родом загиблий з села Новобогданівка Миколаївської області.