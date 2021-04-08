Зеленський прибув на Донбас і відреагував на смерть українського захисника

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель українського військового Дениса Юшка. Глава держави 8 квітня прибув на місце ескалації на Донбасі.
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Зеленський прибув на Донбас
Президент наголосив, що Україна потребує миру, тому зробить все для цього.
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Як Верховний головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи Донбасу. Виїзд до місць ескалації, до загиблого 23-річного солдата, якого розстріляли минулої ночі,
– сказав глава держави.
В Офісі Президента зазначили, що Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушують режим тиші. Він планує поспілкуватися з військовими, аби підтримати бойовий дух захисників.
Зауважимо, наразі невідомо, які саме точки на передовій відвідає політик.Зверніть увагу! Глава держави вирушив на передову у зв'язку з загостренням ситуації. За даними розвідки, Росія стягує свої війська до кордону України під виглядом бойових навчань. Крім того, вона може спробувати проникнути вглиб нашої держави. Ситуацію ускладнює й те, що проросійські бойовики щодня обстрілюють позиції Збройних сил України. Так, з початку 2021 року на Донбасі загинуло щонайменше 32 бійців.
Що відомо про загиблого військового
- Денис Юшко отримав вогнепальне кульове поранення голови 8 квітня.
- Він був матросом 36 окремої бригади морської піхоти. Проходив службу за контрактом з 2019 року.
- Родом загиблий з села Новобогданівка Миколаївської області.