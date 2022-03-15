На зустріч із Зеленським: до Києва їдуть прем'єри трьох країн

До України прямують прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії. Вони мають зустрітись із Володимиром Зеленським.

Також під час візиту прем'єри поговорять і з Денисом Шмигалем. Зустріч буде саме у Києві.

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Яка мета поїздки прем'єрів

Як розповіли у Польщі, візит має відбутись 15 березня. Мовиться про відвідини таких політиків як:

Матеуш Моравецький (Польща);

Янез Янша (Словенія);

Петро Фіала (Чехія).

Поїздка до столиці України узгоджена з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, а також очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про мету візиту прем'єрів чітко не повідомляють. Лиш зазначають, що хочуть знову представити "пакет підтримки українській державі і суспільству" від усієї євроспільноти.

Мета візиту – підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України,

– мовиться у повідомленні.

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