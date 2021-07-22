Їх чекає неминуча поразка, – Малюська про позов Росії проти України

Росія вперше в історії подала позов до Євросуду з прав людини – проти України. Очільник українського Мін'юсту Денис Малюська вважає, що на Москву у цьому процесі чекає неминула поразка.

Свою думку щодо позову Росії до ЄСПЛ Малюська написав у соцмережах. Він зауважив, що безглуздим крок Москви назвати не можна.

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З'явиться майданчик для промивання мізків, – Малюська

У них (у Росії – 24 канал) з'явиться додатковий медіамайданчик для промивання мізків та медіапривід. Але з юридичної точки зору — їх очікує неминуча поразка,

– заявив Малюська.

У позові виклали усі міфи пропаганди

Урядовець наголосив, що генпрокуратура та МЗС Росії, цілком можливо, сплутали Євросуд з якимось "шоу на російському телебаченні", настільки дивно виглядають деякі "звинувачення".

У заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди,

– додав очільник Мін'юсту.

У перелік зібрали "звинувачення" за 7 років

Зазначимо, що про позов повідомили у генпрокуратурі Росії. Це перша міждержавна скарга російської сторони у ЄСПЛ. У перелік звинувачень проти України зібрала все, що завгодно за останні 7 років.

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У чому звинувачує Росія Україну: