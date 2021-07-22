Їх чекає неминуча поразка, – Малюська про позов Росії проти України
Джерело:фейсбук Дениса Малюськи
Росія вперше в історії подала позов до Євросуду з прав людини – проти України. Очільник українського Мін'юсту Денис Малюська вважає, що на Москву у цьому процесі чекає неминула поразка.
Свою думку щодо позову Росії до ЄСПЛ Малюська написав у соцмережах. Він зауважив, що безглуздим крок Москви назвати не можна.
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З'явиться майданчик для промивання мізків, – Малюська
У них (у Росії – 24 канал) з'явиться додатковий медіамайданчик для промивання мізків та медіапривід. Але з юридичної точки зору — їх очікує неминуча поразка,
– заявив Малюська.
У позові виклали усі міфи пропаганди
Урядовець наголосив, що генпрокуратура та МЗС Росії, цілком можливо, сплутали Євросуд з якимось "шоу на російському телебаченні", настільки дивно виглядають деякі "звинувачення".
У заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди,
– додав очільник Мін'юсту.
У перелік зібрали "звинувачення" за 7 років
Зазначимо, що про позов повідомили у генпрокуратурі Росії. Це перша міждержавна скарга російської сторони у ЄСПЛ. У перелік звинувачень проти України зібрала все, що завгодно за останні 7 років.
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У чому звинувачує Росія Україну:
- У загибелі мирного населення на Майдані, в Будинку профспілок в Одесі та на Донбасі під час проведення АТО.
- У придушенні свободи слова та переслідуванні політиків та журналістів, а також пересічних громадян.
- У дискримінації російського населення та витісненні російської мови.
- У позбавленні можливості жителів Сходу участі у виборах центральної влади.
- У відповідальності за трагедію з рейсом MH17 на Донбасі.