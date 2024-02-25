Їх немає, – Буданов про іранські далекобійні ракети

Кілька днів тому у виданні Reuters вийшов матеріал, в якому стверджується, що Іран передав Росії сотні балістичних ракет. Кирило Буданов розповів, чи відомо щось про це українській розвідці.

Сьогодні, 25 лютого, відбувається великий форум "Україна.2024" за участі усіх представників політичного та військового керівництва країни. У заході взяв участь також і глава ГУР Кирило Буданов. Журналісти поцікавилися у розвідника, чи правда те, що Москва вже отримала далекобійну балістику від Тегерана. Що сказав генерал, передає 24 Канал.

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Чи постачає Іран Росії балістику

Очільник Головного управління розвідки Буданов чітко заявив, що Москва не отримала від іранців балістичні ракети.

Їх немає. Це все не відповідає дійсності,

– коротко резюмував розвідник.

Крім того, він також прокоментував використання ворогом північнокорейських ракет. Буданов підтвердив, що противник справді застосував кілька ракет з КНДР. Втім, росіяни не отримували від Пхеньяна це озброєння у масштабному плані.

Що передувало

На цьому тижні у Reuters вийшла публікація, у якій йдеться про те, що Іран ще на початку січня розпочав поставки до Росії далекобійних балістичних ракет Fateh-100. Посилаючись на анонімні джерела, видання стверджує, що відбулося вже 4 такі поставки, а найближчими тижнями їх буде більше.

Журналісти написали, що країна – агресорка на сьогодні начебто отримала вже понад 400 таких боєприпасів.

Ці ракети здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. У матеріалі зазначають, що частину озброєння до Росії переправили кораблем через Каспійське море, а інші – літаком.

У ГУР відреагували на цю інформацію у ЗМІ. Там заявили, що перевірять її.

Тим часом у Білому домі вже спростували заяви у Reuters. Там сказали, що наразі не мають підтверджень того, що Москва вже отримала іранську балістику. Водночас додали, що між країнами тривають переговори щодо можливих поставок.

Щодо ракет з КНДР, то ще на початку нового року у США заявили, що Росія почала використовувати балістику з Північної Кореї. Перші ракети вона запускала наприкінці 2023 року, а потім декілька разів била ними під час масованих атак. В Україні провели розслідування, зокрема зробили експертизу уламків цієї балістики, і встановили, що справді країна – агресорка б'є по нашій державі північнокорейськими ракетами Kn-23/24.

В Офісі генпрокурора нещодавно підбили підсумок і заявили, що Росія вже використала проти України щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР.