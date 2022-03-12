Їх так багато, – Зеленський повідомив про створення спеціальної структури для полонених росіян

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну та почала війну. Ворог зустрів тут лютий опір. Відповідно план Кремля щодо бліцкригу в Україні провалився.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що кожен з окупантів чує лише одне: ви ще можете врятуватися. Головні умови – складення зброї та повернення додому, інформує 24 канал.

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Уряд створив спеціальний штаб

Лідер України додав, що кількість полонених загарбників уже досягла такого рівня, що з цим не здатні впоратися ті структури, які були до початку російської агресії.

Тож, 11 березня Кабмін створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зеленський наголосив, що до усіх російських солдатів, які були захоплені у полон або добровільно здалися, в Україні ставляться відповідно до вимог міжнародних конвенцій.

Проте є один нюанс – їх так багато, що виникла потреба у створенні спеціальної структури, яка буде займатися усіма питаннями, які з цим повʼязані.

В Україні створили​ структуру, що займатиметься полоненими: дивитися відео