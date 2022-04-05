Їх вже менше, ніж нас, а елітне угруповання Росії вже поховане під Харковом, – Арестович

Олексій Арестович наголосив на тому, що російська армія вже не може похизуватися тією кількістю, яка в неї була на самому початку війни. Та й крім кількісних є ще й якісні показники.

В ефірі телеканалу "Рада" Олексій Арестович підкреслив, що в Україні на один автомат шість охочих. Тож мотивація наших громадян значно вища. Залишається лише дочекатися на важку зброю від Заходу.

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Харків продовжать обстрілювати, але не візьмуть

Водночас він додав, що Харків окупантам взяти не вдасться. Спочатку це намагалося зробити елітне угруповання, але воно практично повністю поховане під містом. Тож у радника глави ОП величезні сумніви, що "солянка", яку збирають по всій Росії або перекидають з Київщини, здатна на це.

Єдине, що можу сказати по Харкову, – били і будуть бити ще довго. Як і по всій Україні: ракетами, артилерією. Просто до міста ще артилерія дістає,

– додав він.

Також Олексій Арестович розповів про наміри Росії. Він переконаний, що Володимир Путін прибуде на підписання будь-якої угоди лише за умови психологічної переваги. Інакше він нікуди не поїде. І для нього цією перевагою може бути взяття Маріуполя або того ж Харкова. Але йому це не вдається і навряд чи вдасться.

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