Їхні літаки падають, як дохлі мухи, – офіцер 95 бригади про російську авіацію

Український офіцер Юрій Кочевенко розповів, що на початку війни російська авіація відчувала себе безкарною. Натомість тепер окупанти бояться навіть залітати на нашу територію, не те щоб стріляти.

Історію бійця 95-ої окремої десантно-штурмової бригади опублікував головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Воїн розповів, як вперше потрапив під авіаудар.

До теми Ми підсилили ППО, – військовий експерт пояснив страх авіації Росії залітати в Україну

Росіяни помилково вважали авіацію своєю перевагою

Юрій раніше воював на Донбасі, але там окупанти авіацію не використовували. Тому вперше бойову команду: "Увага, повітря!" офіцер почув 24 лютого 2022 року. Воїн зізнався, що не розумів, чого очікувати. У перші дні війни російська авіація відчувала себе безкарною. Літаки заходили на зручних для себе висотах і напрямках та завдавали точних ударів.

Російські військові вважали авіацію однією зі своїх переваг. Вони дуже недооцінили українські сили Протиповітряної оборони.

У перші ж дні російська пропаганда жваво рапортувала про те, що українська ППО й авіація знищені. Зараз ворог зі своїми літаками буквально жметься десь там на граничних висотах, на граничній дальності, тому що він нашою ППО просто "закошмарений". Їхні літаки падають, як дохлі мухи,

– розповів Кочевенко.



Юрій Кочевенко розповів, як ЗСУ нищать російську авіацію / Фото Арсена Федосенка

Яке озброєння використовують ЗСУ для захисту неба

Переносні зенітно-ракетні комплекси українського виробництва;

американські Stinger;

польські Piorun;

британські Starstreak.

За словами офіцера, британські ПЗРК ефективно знищують російські дрони. Завдяки йому воїни щодня ліквідовують ворожі безпілотники типу "Орлан".

Ми обрізали ворогу крила, тепер наше завдання – виколоти йому очі,

– зауважив Юрій.

Воїн додав, що справжня ефективність роботи Збройних Сил України вимірюється не збитими російськими літаками, а тим, що ворог взагалі боїться використовувати ці літаки.

До речі, сьогодні, 3 червня, Юрій святкує свій 39-ий день народження. Наш захисник зазначив, що його життя тільки починається. Усі охочих зробити йому подарунок офіцер закликав відправити гроші на армію.

Читайте також "Екіпаж вже з'їли риби": з дна Київського водосховища підняли російський гвинтокрил

Загальні втрати російської армії на війні в Україні

особового складу – близько 30 950 бійців,

танків – 1 367 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 366 одиниць,

артилерійських систем – 675 одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 одиниць,

крилатих ракет – 121 одиниця

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 329 одиниць,

спеціальної техніки – 51 одиниця.

Це може вас зацікавити – представник США в ОБСЄ заявив, що Росія воює як за часів Середньовіччя: відео