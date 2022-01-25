Їхні палатки напівпусті, – Арахамія про російські війська на кордоні

Давид Арахамія заявив, що палатки та мобільні казарми, які Росія розгорнула поблизу кордонів України, є напівпустими. За його словами, про це свідчать дані розвідки.

Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що ГУР не бачить активної підготовки до нападу. Про це він повідомив 25 січня під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради.

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Вчора були відкриті дані про те, що накопичувальні заходи Росії, де є палатки та мобільні казарми, що вони напівпусті. Однак зі супутника все виглядає дуже застережливо,

– сказав Давид Арахамія.

Нардеп наголосив, що, за даними розвідки, станом на 25 січня та найближчий час немає воєнної загрози з боку Росії. Водночас, з його слів, Захід не корелює свої дані з нашими розвідниками.

"Слуга народу" підкреслив, що нині робота ГУР набагато точніша, адже використовує, окрім супутникових відомостей і безпілотних літальних апаратів, інформацію від джерел із зон накопичення.

"На цей час немає жодних навіть натяків на підготовку нападу. Є зосередження військ, яке й було навесні. Нагнітання шкодить економіці, якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6 – 8 місяців, то матимемо великі негативні економічні наслідки", – додав глава провладної фракції.

Війська Росії біля України: що відомо

Олексій Резніков 25 січня заявив, що наразі Росія не створила жодної ударної групи для вторгнення. Міністр наголосив: найгірше, чим можна зіпсувати собі життя – паніка.

Він теж закликав не збирати ніяких "тривожних валізок", адже ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

Своєю чергою Олексій Данілов наголосив, що перемога точно буде за нами. Секретар Ради нацбезпеки додав, що українці стануть пліч-о-пліч, щоб захистити державу.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.