Їхні палатки напівпусті, – Арахамія про російські війська на кордоні
Джерело:24 канал
Давид Арахамія заявив, що палатки та мобільні казарми, які Росія розгорнула поблизу кордонів України, є напівпустими. За його словами, про це свідчать дані розвідки.
Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що ГУР не бачить активної підготовки до нападу. Про це він повідомив 25 січня під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради.
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Вчора були відкриті дані про те, що накопичувальні заходи Росії, де є палатки та мобільні казарми, що вони напівпусті. Однак зі супутника все виглядає дуже застережливо,
– сказав Давид Арахамія.
Нардеп наголосив, що, за даними розвідки, станом на 25 січня та найближчий час немає воєнної загрози з боку Росії. Водночас, з його слів, Захід не корелює свої дані з нашими розвідниками.
"Слуга народу" підкреслив, що нині робота ГУР набагато точніша, адже використовує, окрім супутникових відомостей і безпілотних літальних апаратів, інформацію від джерел із зон накопичення.
"На цей час немає жодних навіть натяків на підготовку нападу. Є зосередження військ, яке й було навесні. Нагнітання шкодить економіці, якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6 – 8 місяців, то матимемо великі негативні економічні наслідки", – додав глава провладної фракції.Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Війська Росії біля України: що відомо
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- Своєю чергою Олексій Данілов наголосив, що перемога точно буде за нами. Секретар Ради нацбезпеки додав, що українці стануть пліч-о-пліч, щоб захистити державу.