На їхніх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих: список колаборантів ОПЗЖ поіменно

У міській раді Маріуполя опублікували список місцевих колаборантів з ОПЗЖ. Депутати проросійської партії коригували вогонь збройних сил Росії по Маріуполю.

Пресслужба міської ради Маріуполя опублікувала список з 9 місцевих депутатів "Опозиційної платформи – За життя", які перейшли на сторону Росії.

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Колаборанти з ОПЗЖ у Маріуполі:

Іващенко Костянтин

Істратов Вадим

Хаджинов Дмитро

Бурлаков Сергій

Калачова Вікторія

Агібалов Валерій

Карпенко Олена

Хармишев Євген

Сотникова Наталя

У міськраді зазначили, що на руках цих колаборантів знищення Маріуполя та тисячі вбитих людей. Повідомляється, що представники ОПЗЖ коригували ворожий вогонь, унаслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв'язку та запасів продовольства.

Вони – це колаборанти з місцевої фракції партії ОПЗЖ. За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись з маріупольців, які ще залишаються у місті,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначили у міській раді, колаборанти 9 травня організували так званий "парад перемоги" на кістках людей, коли пройшли вулицями Маріуполя, на яких ще лежали тіла загиблих маріупольців

"Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний. Усі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста та країни", – зазначили у маріупольській міськраді та додали фото зрадників.



Колаборанти ОПЗЖ в Маріуполі / Фото Маріупольська міська рада

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