Їхня мета – вся Україна, – Казанський припустив, що конфлікт з Росією не вирішить навіть стіна
Джерело:"Новое время"
Росія і проросійські бойовики не хочуть домогтися створення незалежних так званих республік на окупованих територіях. Вони просто використовують їх як інструмент, щоб захопити всю Україну.
Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він вважає, що війна з Росією не завершиться, навіть якщо створити стіну.
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За словами Казанського, бойовики говорять про те, що проєкт Новоросія не закінчений.
Їхня мета – вся Україна. Про це вони абсолютно відкрито говорять,
– зазначив представник України у ТКГ.
Проросійські бойовики відкрито погрожують, що відвойовуватимуть нові території України і вестимуть війну та далі захоплюватимуть українські території.
"Вони говорять, що "вся Україна наша, ми повинні Україну всю захопити, Україна увійде в Росію", – пояснив Казанський.
Стіна – не рішення
Казанський вважає, що трагічність ситуації в тому, що навіть стіна не розв'яже конфлікт.
"Через стіну снаряди прекрасно перелітають, ми це знаємо. Хто сказав, що з того боку з цим погодяться і припиняться всі бойові дії? Ось в цьому слабкість цього плану", – підсумував представник у ТКГ.
Про яку стіну мовиться
- Ще у грудні 2019 року глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який тоді ще був помічником Володимира Зеленського, заявляв про будівництво стіни на Донбасі. Він запевняв, що влада готова її побудувати, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.
- Володимир Зеленський вважає, що питання будівництва стіни треба винести на референдум.
- Президент пояснив, що стіна – це не просто слова. Існує багато проблем та перешкод для її зведення.