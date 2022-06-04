Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни, – Зеленський про обстріл Святогірської лаври

Російські окупанти здійснили обстріл Святогірської лаври. У бажанні зрівняти Донбас із землею вони готові палити навіть святині.

Російські окупанти продовжують спроби просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Оскільки завдяки майстерності та відважності українських захисників та захисниць усі наступальні дії ворога зазнають невдач, він вирішив рівняти із землею все, що стоїть на його шляху, та заходити на "голу" територію.

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Реакція Зеленського на обстріл святині

Внаслідок чергового обстрілу російських окупантів спалахнув Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Цю дерев'яну церкву Україна побудувала після відновлення незалежності на місці попереднього скиту. Символічно, що попередню святиню зруйнувала радянська влада.

Церква, в якій виникла пожежа, розташована в селі Тетянівка. Поблизу села розташована переправа через Сіверський Донець, за яку йдуть гарячі бої.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на руйнацію скиту, який був освячений ще у 1912 році, та нагадав про влучання снарядів просто у монаші келії.

За його словами, російські окупанти чудово усвідомлюють, куди скеровані їхні снаряди. Росіяни знають про те, що на території Святогірської лаври від бойових дій ховаються 300 мирних українців, 60 з яких – діти та навіть немовлята.

Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни,

– заявив Зеленський.

Він знову закликав ЮНЕСКО позбавити варварську Росію членства в організації, а ООН – сприяти повній дипломатичній ізоляції країни-терориста.

Всіхсвятський скит Святогірської лаври у вогні: відео

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Україна та Росія провели обмін тілами загиблих. Обмін відбувся у форматі "160 на 160".

Росія не збирається припиняти війни проти України, доки не зазнає краху та втратить усі можливі ресурси для поповнення своїх втрат. У Кремлі готові йти до кінця, тому світ має зробити усе можливе, щоб наблизити його настання.

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