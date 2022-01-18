Їм начхати, – Цимбалюк про реакцію росіян на нові провокації Кремля
Джерело:24 канал
Міжнародна політика та нові провокації Кремля повністю підтримуються російським суспільством. Про це говорять опитування.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За його словами, навіть зараз Володимира Путіна підтримують 66% росіян згідно з даними Levada-Center, якому можна довіряти.
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Цимбалюк вважає, що взагалі є великою помилкою апелювати до соціуму Росії. Мовляв, українців обманюють, кажучи, що є суспільство. "Їм начхати на це", – припустив він.
Росія напала на Україну, але вимагає гарантії безпеки від НАТО для себе. Де логіка? Немає, але в російській свідомості так воно і є. Їм страшно, вони бояться цього.
За спостереженнями журналіста, коли у Росії тривав референдум щодо змін у Конституцію, то на дільниці пенсіонер, якому було 80 років, повністю підтримував політику Кремля. "Він відповів: "Звичайно, щоб Путін захистив нас від НАТО". Це ж не жарт", – підкреслив Цимбалюк.
Інтерв'ю Цимбалюка в ефірі 24 каналу: дивіться відео
Опитування росіян щодо війни на Донбасі: коротко
- Половина учасників опитування, яке провела дослідницька організація Levada-Center, думають, що ініціатором ескалації конфлікту є США та інші країни НАТО. Такої думки найчастіше (61%) дотримуються росіяни віком 55 років і більше.
- Понад 16% опитаних заявили, що в загостренні ситуації нібито винна Україна. Серед опитаних до 24 років такої думки дотримуються 20% людей.
- Лише 4% обрали пункт, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості бойовиків так званих республік Донбасу.