Їм начхати, – Цимбалюк про реакцію росіян на нові провокації Кремля

Міжнародна політика та нові провокації Кремля повністю підтримуються російським суспільством. Про це говорять опитування.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За його словами, навіть зараз Володимира Путіна підтримують 66% росіян згідно з даними Levada-Center, якому можна довіряти.

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Цимбалюк вважає, що взагалі є великою помилкою апелювати до соціуму Росії. Мовляв, українців обманюють, кажучи, що є суспільство. "Їм начхати на це", – припустив він.

Росія напала на Україну, але вимагає гарантії безпеки від НАТО для себе. Де логіка? Немає, але в російській свідомості так воно і є. Їм страшно, вони бояться цього. Роман Цимбалюк Журналіст

За спостереженнями журналіста, коли у Росії тривав референдум щодо змін у Конституцію, то на дільниці пенсіонер, якому було 80 років, повністю підтримував політику Кремля. "Він відповів: "Звичайно, щоб Путін захистив нас від НАТО". Це ж не жарт", – підкреслив Цимбалюк.

Інтерв'ю Цимбалюка в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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