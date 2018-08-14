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Їй потрібна перерва, – мама Панеттьєрі розповіла про її життя після розлучення з Кличком

1984 Читать новость на русском
Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі / The Inquisitr

Актриса Хайден Панеттьєрі, яка нещодавно розірвала тривалі стосунки з боксером Володимиром Кличком, насолоджується свободою і ходить на побачення.

Мама Хайден Леслі Вогель розповіла, як зараз живеться її доньці після розлучення з українським боксером, пише Radar Online.

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Також вона прокоментувала нещодавню новину про те, що актрису нібито бачили п’яною.

"Вона дуже довго працювала. Їй було нелегко, їй потрібна перерва", – сказала Леслі.

Жінка наголосила, що Хайден молода дівчина, яка просто вільна та розважається.

Кожній молодій жінці її віку, зокрема, тій, яка перебуває в центрі уваги, дозволено розважатися,
– наголосила мама актриси.

Як вказує видання, п’яну Пенетьєрі у компанії її нового хлопця Брайана Хікерсона бачили на виході з одного з закладів у Лос-Анджелесі. За словами очевидців, актрису дуже нудило.

Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон

Водночас Леслі Вогель запевнила, що з її донькою все чудово і вона особисто контролює ситуацію.

"Я тепер поруч, вона живе просто за рогом. Я приділяю їй увагу. Я пильную", – сказала вона.

"Усі припускаються помилок, але коли ти під прицілом камер, навіть найдрібнішу похибку роздувають до надзвичайних розмірів", – додала Леслі.

Нагадаємо, Пенетьєрі виставила на продаж оселю в Нешвіллі, де жила з Кличком, та перебралася до Лос-Анджелеса.

Теги: LifeStyle Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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