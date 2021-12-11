Її вже реалізовують: Кулеба назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії
11 грудня 2021 , 10:53Читать новость на русском
Джерело:Foreign Affair
Дмитро Кулеба розповів, що єдина ефективна стратегія стримування Росії складається з трьох елементів. Мовиться про застосування комплексного пакета щодо країни-агресорки.
Глава МЗС України Кулеба розкрив деталі в інтерв'ю американському виданню Foreign Affair. Політик наголосив, що Україна та її партнери наразі активно працюють над цим.
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Єдина ефективна стратегія – це застосування комплексного пакета стримування Росії, який Україна і партнери зараз реалізують,
– розповів Кулеба.
Що передбачають ці 3 елементи
- Перший – надіслати чіткі політичні сигнали Кремлю, що Україна – частина Заходу. В майбутньому вона увійде до ЄС та НАТО. Суверенітет та територіальна цілісність України не можуть бути предметом переговорів.
- Другий – показати Росії, з якими наслідками вона може зіткнутися, якщо вторгнеться в Україну. Розробляючи санкції зараз, згодом можна уникнути потреби вводити їх.
- Третій – поглиблення військово-технічного співробітництва з країнами Заходу. Україна має сильне військо, однак для зміцнення оборони потрібно більше зброї.
Кулеба про мету України
- Політик зауважив, що мета України – отримати "мир через силу".
- За словами політика, наразі США та союзники з Європи мають говорити з Володимиром Путіним та виграти для України час.
- Тим часом Україна зміцниться настільки, що Росія просто не матиме можливого військового варіанту для вторгнення.
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