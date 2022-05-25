Їздили по подвір'ю на БТР і готували їжу в каміні: як окупанти місяць жили у будинку під Києвом

Російські війська під Києвом трощили та нищили все, що могли. Жителі деяких міст та сіл пробули в окупації понад місяць, аж поки росіяни не почали тікати з Київської області.

Місцеві жителі, яким вдалося вчасно виїхати, ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли, що з їхнім будинком зробила армія окупантів, яка жила там доволі тривалий час.

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Так, сім'я придбала гарний будинок у селі Підлісся Броварського району ще у лютому 2021 року. Тоді ще нічого не віщувало біди, але після 24 лютого все змінилося. Коли російська армія почала поступово окуповувати агломерацію Києва, стало зрозуміло, що потрібно виїжджати якомога швидше й далі.

Ми вирішили поїхати за кордон, коли дізналися від сусідів, що рашистські війська перебувають у сусідньому селі. Також навколо нашого села з'явилися блокпости та регулярні підрозділи ЗСУ. Постійно стало чути вибухи артилерії та градів,

– розповіла сім'я.

Пізніше виявилося, що виїхали вони дуже вчасно. Адже за кілька днів їхнє село також опинилося під контролем росіян. Дізналися вони про це від сусідки, яка також встигла втекти звідти.

Так виглядає будинок після окупації російською армією / Фото надані сайту 24 каналу:

Село було під окупацією приблизно три тижні. Про звільнення населеного пункту родині повідомив один із сусідів, якому вони залишили ключі від будинку, щоб той міг наглядати за ним.

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Але домівку було не впізнати. Окупанти потрощили вікна, двері, залишили неймовірний безлад та навіть їздили подвір'ям на БТР, про що яскраво свідчать сліди на траві. Росіяни готували їжу в каміні, погубили свої сухпайки та покрали купу речей. Комп'ютер вони просто розібрали та поцупили звідти частину деталей.

В нашому будинку жили орки. Розбиті сім з дванадцяти вікон. У скляних дверях на терасу розбито скло та вивернуто замок. Зламані кухонні меблі. Кругом бруд. Вкрадено деталі комп'ютера, пошкоджено монітор. Вкрадено все чоловіче взуття, музичні інструменти. Сильно пошкоджено паркан. По ньому проїхалися на БТР. Крім того, перед будинком розірвався снаряд, який зірвав автоматичні ворота та хвіртку, розвалив цегляні стовпчики. Уламками пошкоджено фасад та дах,

– зазначили члени сім'ї.

Зараз за будинком приглядає сусід. Поки подати заявку на відшкодування за пошкоджене майно українці не можуть, бо перебувають за кордоном.

Наскільки мені відомо, для оформлення відшкодування потрібна присутність власника на місці. Виходячи з цього, подати на відшкодування я не маю можливості,

– резюмували в родині.

Так російські окупанти жили в будинку / Фото надані сайту 24 каналу:

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