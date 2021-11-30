Їздив без прав: п'яний водій протаранив паркан будівлі ДСНС на Рівненщині

На територію Головного управління ДСНС у Рівненській області ввечері 29 листопада наїхало авто. Mercedes розвалив металевий паркан, газон і тротуарний камінь.

Як розповіли правоохоронці, за кермом був 22-річний п'яний водій, який не впорався з керуванням. При свідках він відмовився від огляду на стан алкогольного сп'яніння.

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Патрульні склали на керманича протокол про причинення ДТП і повторне протягом року керування у стані сп’яніння. Також винесли постанову про те, що водій керував авто без прав,

– йдеться в повідомленні поліції.



П'яний водій без прав на Рівненщині врізався в територію Управління ДСНС / Фото Патрульна поліція Рівненщини

ДТП із п'яними водіями