Їздять і розстрілюють людей: окупанти жорстоко "розважаються" на Херсонщині

Вчора наша артилерія впродовж дня дуже добре відпрацювала по позиціях окупантів. Але тимчасово окуповані території перебувають під великим тиском і загрозою примусової "мобілізації".

Про це у ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Херсонщини. Він також розповів, що мешканці Херсонщини потерпають від жахливого ставлення росіян, а також окупанти заборонили евакуацію.

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"Від людей, які перебувають на цих територіях, надходить інформація, що російські загарбники здійснюють спроби "перепису населення", можливо для псевдореферендуму. Усі гуманітарні коридори закриті, вони відмовляються слухати навіть про можливості їх реалізації", – розповідає кореспондент.

Звірячі забави російських загарбників

Місцеві розповідають про "розваги" окупантів – вони просто їздять територією і розстрілюють із автоматів та бронетехніки будинки. Інколи, заради забави, кидають гранати на подвіря,

– розповідає журналіст.

За словами кореспондента, єдине сподівання людей – очікування української влади в містах, аби ЗСУ визволили їх від цього жаху.

Про підготовку до псевдореферендуму на Херсонщині: дивіться відео