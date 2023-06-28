Путін готовий на будь-що: розвідка назвала єдиний варіант контролю безпеки на ЗАЕС

Протягом останніх двох тижнів напруга довкола Запорізької АЕС лише наростала. Українська розвідка впевнена, що до сигналів, які надсилає Росія з приводу можливого теракту, не можна ставитись несерйозно.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Розвідник вважає стриману позицію наших партнерів щодо загрози теракту в Енергодарі необґрунтованою.

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Чому не можна ігнорувати загрози збоку Росії

Оцінка того, наскільки Росія готова до підриву ЗАЕС, належить до категорії судження. Це питання про те, чи вчинить злочинець злочин, чи ні.

"Те саме питання стосується і застосування ядерної зброї. У загарбників є всі можливості, щоб її використати. Але чи готові вони на це, питання дискусійне", – зазначив Юсов.

У вівторок 27 червня стало відомо, що, попри повідомлення України, США не бачать готовності Росії підірвати АЕС. Хоча 20 червня Джозеф Байден назвав загрозу застосування окупантами ядерної зброї цілком реальною.

ГУР МО звернули увагу, що навіть представники МАГАТЕ з певними застереженнями визнали факт замінування станції. Тож як тільки росіяни провели підготовчі роботи до теракту на ЗАЕС, Україна проінформувала про це світ.

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"Окупанти замінували ЗАЕС, щоб шантажувати безпекою станції персоналу ЗАЕС, цивільному населенню Енергодару, громадянам України та всій Європі. Тому не можна відкидати втілення цих погроз у життя", – впевнений розвідник.

Андрій Юсов про ймовірність теракту на ЗАЕС: дивіться відео

За яких умов на ЗАЕС стане безпечно

Для Путіна немає проблеми скоїти воєнний злочин, терористичний акт чи екоцид. Ми всі вже це зрозуміли після Бучі та Ірпеня, бомбардувань Маріуполя та підриву Каховської ГЕС.

ГУР впевнене, що лише демілітаризація атомної станції та повернення її під український контроль зможуть гарантувати безпеку на ЗАЕС, – переконаний Юсов.

Що відбувається на Запорізькій АЕС