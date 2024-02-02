Окупанти визнають те, що їм вигідно, – Гуменюк про ймовірність "знищення" генерала Татаренка

Пропагандисти поширюють інформацію, що під час атаки на аеродром "Бельбек" 31 січня у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка. В ОК "Південь" відреагували на ці заяви.

В етері телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала ймовірність ліквідації російського генерала. Наразі точно невідомо, чи він дійсно загинув.

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Яка ймовірність ліквідації російського генерала

Російські пропагандисти активно поширюють мережею інформацію про ліквідацію російського генерала Татаренка, внаслідок атаки на аеродром "Бельбек" 31 січня у тимчасово окупованому Криму.

В ОК "Південь" повідомляють, що продовжують збір даних стосовно ліквідації російського генерала і наголошують, що ворог поширює саме ту інформацію, яка йому вигідна.

В умовах гібридної війни, навіть самі окупанти часом визнають те, що вигідніше було б подати,

– повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Удар по аеродрому "Бельбек": останні новини

Ввечері 31 січня російські окупанти почали повідомляти про вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар по аеродрому "Бельбек"

Пізніше, в етері телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що російської присутності в Криму стає все менше, а наші пілоти тактичної авіації "вичищають" Крим від росіян.

Наталія Гуменюк також зазначає, що скільки б систем ППО Росія не стягувала в Крим – кожну знайдуть.



Інформацію про ліквідацію генерала Татаренка під час атаки на аеродром “Бельбек” поширюють лише пропагандиські ресурси.