Щось обов'язково станеться, – Піонтковський про ймовірну провокацію на ЗАЕС 19 серпня

Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній електростанції – найбільшій у Європі. Ймовірно, вони готують провокацію на 19 серпня.

Про те, що росіяни можуть влаштувати теракт, попередили у розвідці. Російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський припустив, що справді щось може трапити, однак не настільки глобальне. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

Увага путін на ЗАЕС ставить під загрозу існування світу, він має бути ліквідований, – Давидюк

Справжня мета кремля

За його словами, по факту, цим "вихідним" окупанти ледь не запланували ядерну катастрофу. Однак це зробили лише з пропагандистською метою – щоб звинуватити у всьому українців.

путін користується наративами, які лунають навколо ЗАЕС, щоб залякати Європу. А також, щоб наголосити на страшній катастрофі, яка нависла над усім світом,

– вважає публіцист.

Усе це потірбно для того, аби змусити Україну негайно припинити вогонь на усіх фронтах й почати переговори.

Експерт також вважає, що ця інформаційна операція росії – частково успішна. Однак, як він додав, однаково це ні до чого не призведе.

Андрій Піонтковський публіцист Україна не піде на перемовини. Ядерної катастрофи путін влаштовувати не буде. Але шантаж збільшуватиметься. А завтра (19 серпня – 24 каналу) обов'язково щось станеться.

Публіцист пояснив, що це не означає, що вибухне реактор. Однак цілком можливо, що оголосять про підірване сховище відходів чи порушення системи охолодження. Тобто, тиск триватиме.

Підступний мотив путіна

Разом з тим, Піонтковський вважає, що у путіна є й запасний мотив.

"Він декілька днів полякає, однак коли нічого страшного не станеться, путін оголосить про те, що нібито в цілях безпеки він від'єднає лише станцію і приєднає її до російських електромереж. Тоді Європа "видихне", а для нього це буде "призом", – додав публіцист.

Ситуація на ЗАЕС загострюється

Після того, як у розвідці повідомили про можливі провокації росіян, з'явилось повідомлення, що російські окупанти погрожують зупинити роботу Запорізької АЕС. У мережі показали кадри, як загарбники привезли свою техніку на територію станції.

Відреагував на ситуацію, що склалася на ЗАЕС, і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Після розмови з Володимиром Зеленським він заявив, що не хоче повторення Чорнобиля.

Щоб запобігти катастрофі на Запорізькій АЕС, Україна вимагає, аби на атомну станцію потрапила місія МАГАТЕ. Президент Володимир Зеленський заявив, що для цього немає жодних перешкод.

Повністю інтерв'ю з Піонтковським: дивіться відео

Обстріли ЗАЕС: що відомо