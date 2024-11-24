Вже готує "карти" для столу: NYT пояснив стратегію Путіна на майбутніх переговорах

Владімір Путін атакував Дніпро, щоб підіймати ставки та потім торгувати ними за переговорним столом. Тобто ракетні удари України та Росії служать політичним цілям, а не військовим.

24 Канал пише з посиланням на The New York Times, що удар Росії міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру – частина стратегії Кремля з підготовки до майбутніх мирних переговорів.

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Навіщо Путін вдарив міжконтинентальною ракетою по Дніпру

Аналітики переконані, що ракетні удари Росії та України не можуть вплинути на загальну ситуацію у війні через відносно малу кількість ракет в обох сторін.

Проте Україна все ще перебуває у суттєво гіршому становищі на полі бою, де її нечисленні сили повільно відступають під інтенсивними російськими атаками.

Україна швидко наближається до того моменту, коли, якщо вона не розв'яже проблему живої сили, їй буде важко захищати всю довжину фронту,

– мовиться в аналітичному звіті Королівського інституту об'єднаних сил.

В ефірі українського телебачення аналітик Центру російських досліджень Валентин Бадрак заявив, що:

дії Путіна спрямовані не на сьогодні чи завтра, вони спрямовані на 20 січня;

він хоче вплинути на Трампа і виторгувати більше.

ЗМІ пише, що в Україні побоюються, що Росія прагнутиме до ескалації в очікуванні переговорів, слідуючи своїй стратегії: викласти на стіл якомога більшу кількість загроз, щоб потім вести переговори про їх усунення.