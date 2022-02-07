Ймовірність ескалації з боку Росії оцінюється як низька, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватись як низька. За його словами, наразі всі події, які фіксуються, є очікуваними.

Міністр оборони зазначив, що вони володіють усією повнотою інформації та реалістично оцінюють ситуацію. Водночас він зауважив, що нині може лунати безліч гіпотетичних прогнозів.

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Обов'язок військових – прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити все належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька,

– наголосив Олексій Резніков.

Допомога від партнерів

Очільник Міноборони повідомив, що наразі всі фіксовані події є очікуваними та відбуваються в рамках раніше оголошених прогнозів. Політик також прокоментував допомогу партнерів.

"З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування. Так само набирає обертів розгортання Сил територіальної оборони Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами", – додав міністр.

Війська Росії поблизу України

Олексій Резніков 25 січня заявив, що наразі Росія не створила жодної ударної групи для вторгнення. Міністр наголосив: найгірше, чим можна зіпсувати собі життя – паніка.

Він теж закликав не збирати ніяких "тривожних валізок", адже ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

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ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність нашої держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.