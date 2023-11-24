Є домовленості: Подоляк пояснив, як готується Україна до ймовірних обстрілів з боку Росії узимку

Російські окупанти можуть повторити минулорічний сценарій з масованими обстрілами енергетичної та цивільної інфраструктури. Крім цього посилюватимуть психологічний тиск, зокрема своїми "відпрацюваннями" з МіГ-31.

Ворог продовжить свою тактику атак дронами, яку проводить наразі. Особливо по прифронтових областях. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Вони намагатимуться атакувати накопиченими крилатими ракетами. У них не таке "суперспроможне" виробництво, як хтось собі думає, вони не багато виробляють. Проте накопичують ракети, щоб атакувати критично-енергетичну інфраструктуру. Це очевидно", – додав посадовець.

Спроможності України

Україна готується до всіх можливих сценаріїв атак ворога. За словами Михайла Подоляка, Володимир Зеленський запропонував українським партнерам дати в оренду хоча б на зимовий період системи захисту. Це дозволило б убезпечити ще більше об'єктів.

"Є певні домовленості. Є перший, другий, третій формат захисту енергетичних об'єктів. Я не буду розкривати деталі. Але я бачу на об'єктах, як вони це роблять. Вони непогано розуміють, що буде відбуватися, виходячи з досвіду минулого року. Є домовленості з партнерами щодо додаткового енергетичного обладнання або додаткових обсягів, якщо нам буде потрібна електроенергія", – пояснив радник голови ОПУ.

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Стратегія Путіна

У свою чергу російський диктатор продовжуватиме тиск, зокрема на фронті, допоки не буде трьох усвідомлень у світових лідерів. Перше – світ не повернеться у довоєнний час. Друге – його можна буде тримати з огляду безпечного майбутнього, якщо на ділі інвестувати в Україну. Третє – світ має усвідомити, що Росія обов'язково програє, бо від цього залежить майбутнє.

"Після цього у самій Росії, в якій і так сьогодні відбувається багато різноманітних процесів, які дають зрозуміти, що вони поступово втрачають керованість багатьма процесами та їх можна буде пришвидшити. Тому ми будемо мати інший етап війни", – сказав Подоляк.

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