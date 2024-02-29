Варіант лише один: як у Білорусі провести дієвий державний переворот
У Білорусі може статися державний переворот проти Алєксандра Лукашенка. Про це пише видання Politico і додає, що готує його білоруська група опору BYPOL.
Російський правозахисник, блогер Марк Фейгін в розмові з 24 Каналом проаналізував цю заяву. За його словами, у Білорусі може відбутися переворот, як акт хаосу, а не повного звільнення.
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Які є варіанти
Білорусь фактично окупована кремлівським режимом. І навіть якщо фізично ліквідувати самопроголошеного президента Лукашенка, країна не зможе одразу очиститися.
"Вбити Лукашенка, зробити військовий переворот і щось подібне, мовляв, не треба намагатися охопити повстанням усю країну – достатньо знищити тирана і далі все саме піде. Навіть всередині органів правління країною почнеться хаос і він приведе до змін", – пояснив Фейгін.
За його словами, таких прикладів в історії було чимало. Але в такій ситуації Росія намагатиметься поставити свою маріонетку в білоруський уряд, якою є зараз Лукашенко.
"Чи можуть BYPOL планувати такі речі – можуть. Чи будуть вони дієвими у реалізації – не знаю. Зараз не доводиться сподіватися на якесь вторгнення на території Білорусі. Ті сили, які воюють на боці України, – їх недостатньо, співвідношення непропорційні. Але ми не знаємо, які там настрої військових (внутрішніх – 24 Канал). Можливо, вони б підтримали це", – припустив правозахисник.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Партизани руху "Атеш" повідомили про прибуття російської техніки на територію Білорусі. Питання – куди вона йде. Це може бути як перекидання на польський кордон, так і на український.
- Білорусь активно допомагає Росії обходити санкції. Це через те, що санкцій щодо Білорусі у 12 разів менше у порівнянні з Росією.
- Тим часом Лукашенку примарилися військові НАТО на кордоні з Білоруссю та Росією. 20 лютого він організував спеціальну нараду із силовиками.