Кордон з Білоруссю "зашивають" окопами: що відбувається на Поліссі
Джерело:Віталій Бунечко
Україна постійно укріплює кордон з Білоруссю. На Волині та Рівненщині розповіли, як готуються до ймовірного наступу ворога.
У Білорусі тривають навчання. Проте ознак того, що ворог може зараз піти в наступ з цього напрямку, наразі немає.
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У Житомирській області максимально загороджуються від Білорусі
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що кордон з Білоруссю на Житомирщині зашивають окопами та заливають бетоном.
Керівники військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном, зібралися в Олевську, щоб проаналізувати хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з Білоруссю.
Заступник командувача ОУВ "Волинь", бригадний генерал Василь Зубанич продемонстрував, що зараз на Півночі Житомирської області продовжують розбудовувати додаткові лінії оборони та монтувати фортифікаційні споруди.
Разом з мінними полями, протитанковими ровами, іншими фізичними загородженнями на напрямках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському Поліссі,
– сказав Віталій Бунечко.
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Що відбувається на кордоні Рівненщини
Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив, що на українсько-білоруському кордоні все спокійно. Усі 229 кілометрів кордону Рівненщини з республікою Білорусь – контрольовані і насичені нашими військовими.
Та на цьому не зупиняємося. Продовжуємо нарощувати оборонні можливості. Будувати інженерні, фортифікаційні споруди,
– сказав він.
Раніше Коваль розповів, що місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди. Є й ті, хто постійно працює навіть у святкові дні.