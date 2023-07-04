Чи дійсно Росія вночі планує підірвати Запорізьку АЕС: що кажуть у розвідці

У мережі почали поширювати нову ІПСО, що нібито Україна в ніч на 5 липня може атакувати Запорізьку АЕС безпілотниками. Російські пропагандисти заявляють, що це буцімто може спричинити вибух.

Через нові вкиди російської пропаганди українці почали перейматися, що окупанти вночі 5 липня дійсно можуть підірвати станцію. Крім того, ширяться думки, що Росія може піти на такий крок, адже практика, на жаль, показала, що загарбники часто звинувачують Україну у тому, що планують зробити самостійно. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, чому росіяни почали вкидувати нові фейки.

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Підвищення градуса ядерного шантажу

У ГУР МО наголосили, що нові вкиди російської пропаганди щодо ситуації на Запорізькій АЕС – це примітивна і брехлива ІПСО. Інформація щодо того, що Україна нібито може атакувати територію ЗАЕС безпілотниками, звичайно, не відповідає дійсності. Юсов наголосив, що такі фейки пов'язані з кількома аспектами.

З однієї сторони – це відповідь на широку інформаційну кампанію, яку Україна веде у світі з висвітленням злочинів російських окупантів на території Запорізької АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Окрім того, наша країна постійно висвітлює факти, які можуть свідчити про підготовку чергового теракту, на зразок – знищення Каховської ГЕС.

Проте з іншого боку, за словами Юсова, такі інформаційні кампанії та ІПСО дійсно можуть проводитись як підготовка та інформаційне прикриття до справжніх терористичних дій.

Але наразі якоїсь суттєвої зміни на станції ми не спостерігаємо. Втім, варто наголосити, що станція продовжує знаходитись під контролем окупантів. Вона незаконно захоплена, низка об'єктів на станції заміновані, і так – існує ризик, що держава-терорист може піти на ескалацію ситуації й завершити підготовку до теракту. Але наразі мова йде про підвищення градуса ядерного шантажу, проведення ІПСО з метою посіяти паніку в українському суспільстві й деморалізувати українських захисників,

– наголосив Юсов.

Окрім того, у розвідці акцентують, що Росія дійсно вивезла частину персоналу "Росатому", який працював на території Запорізької АЕС. Проте про повне виведення цих утворень, які допомагають окупантам утримувати контроль над ЗАЕС, наразі не йдеться.

Юсов заявив, що всі ці кроки є складовою заходів, які окупанти активізували з підготовки до можливого теракту. У ГУР підкреслили, що росіяни активізувалися після підриву Каховської ГЕС, мінування якої було проведено ще минулого року. Відтоді Україна почала інформувати про це як своїх громадян, так і міжнародну спільноту. Нині уряд наводить факти, у тому числі – й фото та відеофіксації перебування вантажівок зі зброєю і вибухівкою на території Запорізької АЕС. Але після підриву росіянам ГЕС ці дії поновились і стали носити ще більш комплексний характер. Зокрема, росіяни замінували басейн охолоджувача на території станції. І виведення частини персоналу – пов'язана з цим історія.

Власне, з одного боку – це підвищення градуса шантажу ядерного, з іншого, це справді може свідчити про підготовку такого сценарію, як терористичний акт з боку окупантів. Але наразі мова йде саме про шантаж,

– заявили у розвідці.