Ймовірний удар по Польщі: показали перші відео з місця події

У Польщі 15 листопада могли впасти російські ракети. У Пшеводуві чули гучний вибух. З'явилось відео з місця подій, де видно наслідки ймовірного удару.

На місці вибуху утворилась воронка, ніби від падіння ракет. Поруч лежить трактор, оскільки раніше повідомляли, що інцидент стався на зерносушилці.

Важливо Дві російські ракети могли впасти на території Польщі: повідомляють про загиблих – ЗМІ

Наслідки удару

За інформацією польських ЗМІ, вибух був близько 15:40 на мостовій вазі, куди заїжджають трактори з товаром. За попередніми даними, трактор, який в'їхав на платформу, раптово вибухнув. Однак потім повідомили, що вибух могло спричинити падіння російських ракет.

Перше відео з місця ймовірного падіння ракет у Польщі:

Дим біля Пшеводува: відео

Вибух у Польщі: що відомо

Під час масованої атаки по Україні 2 російські ракети могли впасти на території Польщі. У Пшеводові в Грубешівському районі чули сильний вибух. Наразі достеменно невідомо, що сталось. Пишуть, що вибух міг бути і з побутових причин.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Він запевнив, що всю інформацію оприлюднять пізніше.

Зауважимо, що Польща – член НАТО. Тому, відповідно до 5 статті статуту Альянсу, інші члени НАТО зобов'язані захищати союзників. Країни Балтії вже висловили свою солідарність з Польщею.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на подію. Він поспівчував, але наголосив, що Україна неодноразово попереджала – терор Росії буде розширюватись.

Дивіться більше – Росія могла атакувати Польщу: відео