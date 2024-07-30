Чи готується візит до України прем'єра Індії Моді: в МЗС дали відповідь
30 липня 2024, 20:29Читать новость на русском
Українське МЗС прокоментувало можливий візит в Україну прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Наразі триває робота над візитом.
Про це під час брифінгу у вівторок, 30 липня, розповів речник МЗС України Георгій Тихий, інформує 24 Канал.
Дивіться також Прем'єр Індії збирається відвідати Україну: якою може бути тема візиту
Що говорять в МЗС про ймовірний візит Моді до України
"Така робота над контактами, зустрічами, розмовами, візитами ведеться постійно", – сказав Тихий.
Він зазначив, що дипломатія ніколи не припиняє роботу і пошук можливостей організації зустрічей лідерів.
Зараз ця робота теж триває, але я не хочу забігати наперед, тому не буду поки що розголошувати певні деталі. Це все, що я можу зараз озвучити, і я думаю, що це вже достатньо інтригуюче,
– додав речник МЗС.