Ймовірно, буде найдовшим в історії України, – Юрчишин про парламент 9 скликання

В Україні точаться дискусії про те, коли мають відбутися наступні парламентські вибори. Існує юридична колізія щодо призначення року проведення чергового волевиявлення.

Про це в ефірі 24 каналу заявив народний депутат Ярослав Юрчишин. Мовиться про те, проведуть вибори до парламенту наприкінці жовтня 2024 чи 2025 року.

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"Це все ще буде розв'язуватися, тому, ймовірно, цей парламент буде найдовшим історії України", – зазначив Юрчишин.

Зміни в уряді

Нардеп підкреслив, що на дочасні парламентські вибори в Україні не варто очікувати. Втім, якщо соціологічні опитування покажуть велике падіння рейтингу Зеленського, можуть змінити уряд.

Частину міністрів, можливо, змінять навіть на початку нового парламентського періоду, нової сесії,

– припустив Юрчишин.

Якщо ж зміни в уряді не спрацюють, спробують "качати" і парламент. Водночас, на думку депутата, чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля змінювати не будуть.

"Його в суспільстві не знають і на нього можна звалювати все – підняття тарифів, інфляцію. Єдине, що до нього це "не пристає", бо всі розуміють, що це уряд Зеленського", – резюмував Юрчишин.

Нардеп Юрчишин про чинний парламент в Україні: дивіться відео 24 каналу

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