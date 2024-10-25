Ймовірно, ударний: на Чернігівщині ППО працює по ворожому дрону

Вдень 25 жовтня на Чернігівщині зафіксували ворожий дрон. По ньому вже працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Повітряних силах. Українців закликали бути у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

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На Чернігівщині працює ППО

О 15:18 у Чернігівській області оголосили повітряну тривогу. Як згодом повідомили у Повітряних силах, причиною цього став рух ворожого дрона.

Наразі його тип невідомий, проте моніторингові телеграм-канали припускають, що мовиться про ударний БпЛА. По ньому вже працює протиповітряна оборона.

В інших областях про загрозу атаки дронами не повідомляли.

Станом на 15:37 повітряна тривога поширилася на Сумську, Харківську та Донецьку області. Причиною цього стала активність тактичної авіації, яка може нести авіаційні засоби ураження.