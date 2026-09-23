"Його треба зупинити": Зеленський заявив, що Путін хоче захопити низку великих міст України
Президент Зеленський заявив про нові плани Росії. За його словами, Путін хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста.
Тож український глава закликав зупинити російського диктатора. Про це йшлося у виступі президента Зеленського в ООН 23 вересня.
Що сказав Зеленський про Путіна?
Президент України наголосив, що саме від Путіна світом "поширюється зараза" – нестабільність та війна.
Що більше свободи дій має Путін, то небезпечнішим стає світ для всіх інших. Саме тому "нульового пацієнта" необхідно зупинити. Йому слід перекрити простір для дій і можливості поширювати це зло,
– зазначив Володимир Зеленський.
Він додав, що цей "нульовий пацієнт", людина, з якої почалася найбільша війна в Європі з часів Другої світової, неминуче покине цей світ.
Нагадаємо, що Путін також продовжує відправляти на той світ своїх громадян. Так, за останні 8 місяців, а саме із січня по серпень 2026 року, Росія втратила майже 249 тисяч військових, а це більше, ніж населення 21 країни світу.