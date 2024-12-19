Його відносини з Путіним надто теплі, – Зеленський прокоментував "мирні ініціативи" Орбана

Володимир Зеленський прокоментував зв'язки Віктора Орбана та Владіміра Путіна. Раніше він запропонував перемир'я на Різдво та заявляв, що Росія готова до цього.

Президент України схарактеризував відносини Орбана та Путіна. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимир Зеленського.

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Зеленський про Орбана

Зеленський пояснив, що не мав розмови із прем'єр-міністром Угорщини. Він вважає, що це дуже несерйозно, коли говорять про ті чи інші ініціативи, які пов'язані із життям.

У прем'єр-міністра Угорщини немає ніякого мандату на перемовини. Його відносини із Путіним надто теплі,

– наголосив український лідер.

За його словами, важливо зберегти Україну та зберегти Європу, адже наша держава сьогодні її захищає.

Він також сказав, що не знає умови обміну, які пропонує Орбан.

Зеленський вкотре наголосив, що ми не можемо жити з "замороженим конфліктом", адже потрібно знати, що буде після кожної війни. Саме тому Україна й потребує гарантій безпеки.

За словами Зеленського, наша держава хоче миру, проте Росія його відкидає.