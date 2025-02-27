Його ворог використовував для запуску БпЛА: ЗСУ уразили спостережний пункт на Запоріжжі

Повітряні сили ЗСУ 25 лютого уразили командно-спостережний пункт окупантів на Запоріжжі. Його росіяни використовували зокрема для запуску безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте також Половина всіх атак – на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта фронту 27 лютого

Повітряні сили завдали високоточного удару

За даними Генштабу, українські військові здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яку 1429 мотострілецький полк окупантів використовував як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА. Будівля була розташована біля населеного пункту Копані на Запоріжжі.

Військові наголосили, що внаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшились.

Повітряні сили Збройних Сил України продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури доти, доки Російська Федерація не виведе свої війська з суверенної території України,

– йдеться в публікації.

До слова, 17 лютого Збройні Сили України також завдали високоточного удару по позиціях окупантів у районі Чумацького Запорізької області. У результаті було знищено базу особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який ворог використовував для атак.